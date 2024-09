Ridouan Taghi is er niet in geslaagd iemand zo gek te krijgen hem te verdedigen tijdens het naderende hoger beroep in het Marengo-proces. Uit een brief in handen van Crimesite blijkt dat hij tientallen advocaten benaderde, maar dat zij allemaal bedankten voor de 'eer'. Dit zou komen door de negatieve beeldvorming, maar eigenlijk is het natuurlijk omdat Ridouan Taghi een levensgevaarlijke lul is.

Elders in de brief verzoekt Taghi overigens een advocaat toe te voegen, oftewel: dat de Staat er een voor hem regelt. Heikel punt voor de verdediging is onder andere de streng beveiligde afdeling waar de levensgevaarlijke lul resideert, en de restricties die daar bij komen kijken. Alleen al de screening van een nieuwe advocaat neemt een maand tijd in beslag.

Altijd handig en raadzaam om een beetje op te letten wie er in de directe nabijheid van een topcrimineel verkeert, kan anders lelijk misgaan.