Twiet van mr. Juriaan de Vries, firmant bij Ficq & Bénédicte. De wit gebefte werd onlangs uit een gevangenisspreekkamer gehaald omdat cipiers onraad vermoedden. De Vries maakte tijdens een gesprek met een cliënt die verdachte in het Marengo-proces is een 'zenuwachtige en nerveuze' indruk, liep veelvuldig door de spreekkamer heen en zou op luide toon hebben gesproken. Hij is niet de enige, advocaat van Ridouan Taghi Michael Ruperti is apart genomen wegens 'een pakje kauwgom in zijn achterzak'. Staand beleid om ondermijning van de advocatuur tegen te gaan zegt de deken tegen de krant maar De Vries is boos. Het kantoor dient een klacht in bij gevangenisminister Franc Weerwind (kan er ook nog wel bij) en gaat vanaf nu het advocatenbezoek aanpassen 'door gedempt spreken, schriftelijke communicatie, uit zicht (-) blijven, aanpassing houding'. LOL, dat is zeg maar hoe de inmiddels veroordeelde confrère Youssef Taghi door de mand viel. Enfin, John van de Heuvel noemt De Vries nu in een vermeend appje van zijn hand boodschappenjongetje. Dat willen we best geloven maar alleen als het in De T. staat en niet in een gare screenshot op X. Wordt vervolgd én history repeating: elf jaar geleden noemde Van den Heuvel Ficq en Co maffiamaatjes maar dat liep niet heel goed af.