Ja joh, alsof we nog niet genoeg crisissen hadden in dit land. Na de stikstof-, asiel-, energie-, huizen-, Gordon-, formatie- en drinkwatercrisis is er nu ook de gevangeniscrisis. De nationale norren zijn een afspiegeling van Nederland: vol alsook overvol. Dat resulteerde al in het niet meer vastzetten van criminelen en we gaan nu een stapje verder door het geboefte eerder vrij te laten. "De capaciteitsdruk is zo ernstig dat het zelfs moeite kost om cellen op de politiebureaus te legen. De verdachten die hier zitten, moeten naar een penitentiaire inrichting, maar daar is geen plek. Als noodmaatregel worden nu gedetineerden uit gevangenissen eerder vrijgelaten om ruimte te maken voor deze verdachten." De bomvolle bajesen zijn het gevolg van jarenlange bezuinigingen en chronisch kortetermijndenken en niet zomaar op te lossen door er een bak geld tegenaan te gooien. Locaties voor extra kerkers zijn er wel, maar het personeel is niet te vinden. Logisch, want die zijn er bij de voorgaande bezuinigingsronden uitgewerkt. Zoals in 2013 toen 26 gevangenissen dicht moesten of in 2018 toen nog eens vier locaties gesloten werden. En nu kunnen we geen criminelen meer kwijt, staan zo'n 170 tbs'ers op een wachtlijst voor hun behandeling en trappen we het veroordeelde geboefte eerder terug de maatschappij in, maar we hebben de afgelopen jaren wel een paar euro uitgespaard en dat is blijkbaar belangrijker.