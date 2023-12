Wauw, wat een megaprestatie. Zijn we toch mooi door die mijlpaal van 50.000 geknald dit jaar. Nou ja, de teller staat na 51 weken op 49.600 asielaanvragen, maar met nog een week te gaan en een wekelijkse instroom van zo'n 1.200/1.300 durven we hem wel te callen. Dat is toch een volledige Middelburg aan potentiële nieuwe landgenoten en het drukste asieljaar sinds 2015. Het is een prestatie die we niet aan één persoon kunnen toeschrijven: dit is echt een teamresultaat. Het is de accumulatie van jaren hard werk. Ten eerste moeten we de afgelopen kabinetten Rutte feliciteren met het voortvloeisel van hun ongeremde inzet. Die felicitaties gelden natuurlijk ook voor de kiezers en dan met name de vvd-stemmers die iedere keer weer geloven dat hun partij de eigen gemaakte puinhopen wel gaat opruimen. Complimenten aan de mensensmokkelaars die zich helemaal suf smokkelden en een bedankje aan de bureacratische EU die beleidshervorming moeilijk maakte. Vijf-tig-dui-zend in één jaar: wat een getal, wat een drukte, wat een erfenis. Succes Geert!