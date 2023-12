Morgen 13:00 uur afscheid van de Kamer in de oude samenstelling. Bloemen, hartelijke woorden, joviale schouderkloppen, omhelzingen, tranen. Maar voor het zover is, heeft het demissionaire rampkabinet nog 1 surprise voor piepend en krakend Nederland. 1300 ERICVANDERBURGERS erbij in 1 week, want het was al zo druk op de weg, in winkels, op de woningmarkt, bij het UWV en in het Rode Kruis Aanmeldcentrum te Ter Apel. Hiero Nederland! Prop ze maar in cruiseschepen, chalets en hotels & succes ermee. Wij zijn genieten van het wachtgeld terwijl we wachten op een burgemeestersbaantje. Groetjes, Rutte cum suis..

"Klaas... hoe is de sfeer nu in Ter Apel?"

KLAAS: "HEEL ERG GRIMMIG..."