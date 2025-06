Bekende twitteraar Fabrizio Romano meldde als eerste geruchten over gesprekken tussen justitie VAE en Nederland +++ Rechtbank Nederland weigerde eerder bod Promes +++ Daadwerkelijke overstap nog afhankelijk van juridische keuring +++ Contract Spartak Moskou/United FC mogelijk ontbonden +++ Promes onderweg in PEPERDURE privéjet Challenger 604 die voor maar liefst 100.000 euro wordt gehuurd, kosten voor belastingbetaler +++ Deelname WK 2026 onzeker +++ Deelname WK 2030 ook +++ Frank de Boer heeft nog niet gereageerd +++ Analist John van den Heuvel: "Waar Promes definitief komt vast te zitten is nog onduidelijk. Hij gaat in ieder geval niet naar de penitentiaire inrichtingen in Vught of Zaanstad, is de verwachting omdat daar medeverdachten van hem gedetineerd zijn."

UPDATE: Waarschijnlijk om 22:05 in NL