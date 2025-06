De voetballende crimineel Quincy Promes is aangehouden in Dubai. Promes (50 interlands) kreeg in Nederland een contract voor 7,5 jaar als linksbukker. Dat dacht hij te kunnen ontlopen door in schijtlanden als Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten te verblijven, maar in dat laatste land is hij gisteren opgepakt. "De ex-international is overgebracht naar een detentiecentrum in Dubai. Als de arrestatie inderdaad verband houdt met het uitleveringsverzoek van Nederland dan zal Promes onder begeleiding van de Koninklijke marechaussee worden overgevlogen naar ons land waar hij een straf van zevenenhalf jaar moet uitzitten." Enkele dagen geleden deed Quincy de kookboer nog een verzoek naar Nederland te kunnen reizen zonder te worden opgepakt. Het is nog niet bekend of hij na, of al tijdens zijn gevangenisstraf een rapalbum bij Kees de Koning mag opnemen.