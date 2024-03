Linksbuiten van het cokekartel Quincy Promes (veroordeeld tot zes jaar bankbukker van FC Vught) is gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zat die verachtelijke dombo de joker uit hangen nadat-ie werd gepakt wegens het veroorzaken van (en wegrijden na) een verkeersongeval. Quins de Snuifprins hing ondanks 'huisarrest' lekker de beest uit met een of andere griet, maar straks mag-ie z'n vriendje Memphis collect callen vanuit Vught. OM: "Na een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland is een 32-jarige man, woonachtig in Moskou, aangehouden in Dubai. De aanhouding vond plaats op basis van een Red Notice uitgegeven door Nederland. Nederland zal om de uitlevering van de man vragen." Snuifprins zit inmiddels in detentie. Wat een vreselijke sukkel.