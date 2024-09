De allergrootste droeftoeter in die Mallorca-zaak waarin Carlo Heuvelman werd doodgeschopt door een roedel hyena's uit het Hilversumse is toch wel Lukas Onrust. Deze druiper gaf iedereen de schuld behalve zichzelf en toen-ie bij z'n pappie aanklopte hing die kerel midden in de nacht onze voicemail vol te balken met larmoyant gejank. Lekker he, Drambuie? Welnu, nog tijdens het proces kwam naar buiten dat sukkeltje was gepakt wegens cybercrime. "Terwijl de Mallorca-zaak nog liep, handelde Lukas O. volgens het OM in digitale lijsten met persoonsgegevens, zogenaamde ‘leads’. Dit deed hij samen met een man uit Weesp. Zij kregen de persoonsgegevens in handen door het kraken van accounts op de webshops Zalando en Bol.com." Dat leverde cash op en de Trots van papa en mama Onrust wilde met de 13.000 euro die hij had witgewassen 'dure champagne kopen en prostituees boeken'. LOL. Lukas was degene die op Mallorca zijn shirt verbrandde omdat hij er mogelijk aan herkend zou worden: het is zo'n ongelooflijke wegsmijter die iets te vaak CSI heeft gekeken en nu denkt dat het Scarface was. "De officier van justitie eiste een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar." Uitspraak over twee weken.