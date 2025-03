Chaotische taferelen gisteravond (of eigenlijk: vannacht, die lui hebben tot na enen zitten vergaderen, hierrr terug te kijken) in de Hilversumse gemeenteraad. Daar werd gesproken over het aftreden van wethouder Bart Heller, maar daar was Bart Heller zelf niet bij omdat hij 'elders' zijn verjaardag aan het vieren was. Het ging allemaal over hoe en waarom hij nou die anti-Israëlbrief heeft geschreven, wie wanneer wat 'antisemitisch' heeft genoemd, en waarom Heller nou opeens zijn ontslag heeft ingediend en niet gewoon zijn excuses aanbood. Ondertussen maakte het college wel een mailwisseling openbaar, waarin Heller (een dag na zijn mail) nog aan de burgemeester liet weten 'buitengewoon tevreden zo niet trots' te zijn op zijn mail waar hij afgelopen maandag opeens over schreef dat die 'een wethouder onwaardig' was.

Wij zouden zeggen: die Bart Heller lijkt ons nog niet in staat om een polonaise in een bejaardentehuis te organiseren, laat staan wethouder te zijn in Hilversum. Maar! Dat vinden de Hilversumse raad en het college niet. Die vinden excuses voor de mail eigenlijk wel voldoende, en willen nu alsnog een soort van 'het gesprek aangaan' met Heller, die dan eventueel gevraagd zou kunnen worden om zichzelf op te volgen als wethouder. In de mediastad worden ze er namelijk een beetje tureluurs van dat er de hele tijd wethouders aftreden. Nu denkt u misschien: wat een klerezooi daar in Hilversum, en dat denken wij ook. Fragment hierboven is het laatste woord van GroenLinks-fractievoorzitter Marleen Remmers, die Heller dus een soort van gaat benaderen voor een soort van gesprek.

Extra weird bonusmoment hieronder: ex-wethouder (?) Frans van Osch die in een soort door de gemeenteraad georganiseerde nabeschouwing voorstelt dat opperrabijn Jacobs maar zijn excuses aan Hilversum moet maken. Ja kom nou.