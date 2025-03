We hoeven er echt niet moeilijk over te doen dat een flink deel van de GroenLinks-kudde sofort bij hun vrindjes van Hamas in een tunnel zou duiken als ze kant MOESTEN kiezen: het is genoegzaam bekend dat een heleboel Sabines, Rebekkaatjes en Paultjes niet helemaal goed bij hun paasei zijn. De afdeling regiogroenlinks - waar de spoeling wat dunner is en de screening wat minder - is niet zelden een schoftentehuis met een dun laagje beschaving, waar het havermelkelectoraat niet doorheen kan prikken want 'klimaat'. Nu dit weer: de Hilversumse wethouder Bart Heller weigerde ter nagedachtenis aan de familie Bibas het Raadhuis oranje te kleuren, vooral omdat hij de door Hamas naar Al Jazeera gestuurde cijfertjes wat te goed heeft bestudeerd, en stelt dat er in Gaza kinderen worden 'geëxecuteerd' en 'in koelen bloede vermoord'. Het goorste zinnetje na de afwijzing is 'Ik hoop dat u mijn reactie wilt delen met de Ambassade van Israël in Nederland. Shalom!', al laat het NIW wel weg dat de anti-Israëlbrief van Heller is verstuurd als reactie op 'een verzoek van de ambassade van Israël'. Enfin, opperrabbijn Binyamin Jacobs was niet happy, en nu heeft Bart Heller zijn wethouderschap maar opgezegd omdat hij staat achter de 'feiten'. Antisemitisch? Mwoah. Uiterst smakeloos? Dat wel!