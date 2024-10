Babyfase assassin Lukas Onrust, de grootste fluitketel van die kolonie gieren die er op Mallorca voor heeft gezorgd dat Carlo Heuvelman is overleden. Niet omdat hij de fatale klappen uitdeelde, maar omdat-ie iets te vaak maffiafilms heeft gekeken: hij verbrandde z'n shirt om sporen uit te wissen, appte instructies over de omerta naar zijn vriendjes, schakelde pappie in om GeenStijl te bedreigen en daarna omdat hij zich, terwijl de Mallorca-zaak nog liep, bezighield met het verkopen van persoonsgegevens op internet. Dat krijg je dus, als je een stuk poep laat opvoeden door twee stukken poep. En nu mag Lukas schoffelen: 180 uur taakstraf, 5 maanden voorwaardelijk, 10.000 euro boete. Wat een loser.