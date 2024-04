Oei! De politie onderzoekt een 'mogelijk verdachte situatie' op het Mediapark. "Agenten zijn alert op mogelijke dreiging, ook vliegt een politiehelikopter boven het terrein. Verschillende mediabedrijven adviseren hun medewerkers om voorlopig binnen te blijven." En dan is het natuurlijk de vraag: WAT IS ER AAN DE HAND? Tarik Zahzah is terug? Terugkeer Tom Egbers verloopt tumultueus? Glennis Grace aan het shoppen in de parksupermarkt? Protest tegen de plannen van Geertje W.? Gerard Timmer heeft de slagboom open gezet? Heeft Loekie de Leeuw weer met zijn gore geile klauwen aan de leeuwinnetjes gezeten? MART SMEETS GESIGNALEERD? Later meer.

UPDATE - Interne mail hieronder - SCHULD VAN WILDERS!!! (Update in update: tweet verwijderd)

UPDATE - "Mensen kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen gewoon in- en uit lopen om te gaan lunchen." En dat doen ze graag daar op het Mediapark, lekker lang lunchen

UPDATE - Er liep een VERWARDE MAN over het Mediapark, aldus Jan Slagter