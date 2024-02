Qunicy Promes heeft een zesjarig contract gekregen als linksbukker van FC Bajes. Quins de Snuifprins werd eerder al publiekelijk veroordeeld toen beul Frank de Boer hem erin wisselde ten koste van Donyell Malen, waardoor we met 0-2 van Tsjechië verloren. Vervolgens stak-ie z'n neef neer en werd-ie door het OM aangeklaagd wegens een rol in de kookhandel (dossier!). "Onder leiding van Promes is er op twee momenten in januari 2020 een grote hoeveelheid cocaïne Nederland en België binnengeloodst, vermoedelijk via de Westerschelde. De eerste partij bevat zo'n 650 kilo cocaïne en een paar dagen later wordt zo'n 713 kilo coke onderschept in Antwerpen." Cokeboertje Promes voetbalt momenteel in Rusland en zal niet uitgeleverd worden, dus die zien we nooit meer, te-rug. Gelukkig hebben we het reclasseringsbureau van Kees de Koning nog. Nietwaar, Memphis?