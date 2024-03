Slecht/goed nieuws rond een van Neerlands allerstomste voortvluchtigen. De voor cocaïnehandel veroordeelde crimineel klungel Quincy Promes is aangehouden op het vliegveld van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het feit dat-ie uit de rij werd geplukt zou niks te maken hebben met zijn eerdere veroordelingen (naast cokehandel ook het djoeken van zijn bloedeigen neef). Wel heeft Nederland een uitleveringsverdrag met de Emiraten. Al die andere voetballers maar zeiken over de VAR, heeft Quincy gewoon problemen met de VAE! Quins kom lekker naar huis jongen! Linksbankie FC Vught!

UPDATE - Jeroen Kapteijns van De T.: "Russische media melden nu dat Quincy Promes door de grenspolitie in Dubai is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeluk en het ontvluchten van de locatie van het ongeval. Het vasthouden zou daarmee los staan van de veroordeling in Nederland."

UPDATE - 'Nederland in gesprek met Emiraten over uitlevering Promes'