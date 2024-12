Eigenlijk is Quincy Promes helemaal geen Quincy. Als je heel eerlijk naar hem kijkt - man is rapper annex voetballer annex veroordeelde drugshandelaar annex messentrekker annex voortvluchtige - is het veel meer een Mohammed. Ja, eh, dat vinden wij niet per se hoor, dat zegt-ie zelf*. Wat ons betreft had hij vanaf nu ook als Corwin of Godfried of Barend of Berend of Hendrik of Lambert of Meindert of Roelof of Theodoor of Andries of Boudewijn of Bertram of Arie of Arend of Arne of Arnoud of Egbert of Engelbert of Everard of Hubrecht of Koenraad of Leopold of Melchior of Quirinus of Servaas of Sijbrand of Reinout of Frederik door het leven kunnen gaan, maar meneertje wilde er niet aan. Nee hoor, het moest en zou Mohammed zijn. Nou goed, als jij het wil - aangenaam, Mo!