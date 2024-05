Kijk eens wie er weer op vrije voeten is! Crimineelcy Promes. Matige voetballer, wel heel goede crimineel. Cocaïnekoning veroordeeld tot een zesjarig contract bij FC Bukken en toen naaide die sukkel er ook nog eens uit na een verkeersongeval in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is zelf ook een verkeersongeval van een vent, deze Promes. Maar wel een vrij verkeersongeval! "In afwachting van zijn uitleveringszaak is Promes op voorwaarden vrijgelaten, bevestigen ingewijden aan Het Parool. Wat deze voorwaarden precies inhouden, is niet bekend. In het algemeen mogen personen die in Dubai onder voorwaarden worden vrijgelaten het land niet verlaten. Daarnaast is er vaak sprake van een borgsom, een meldplicht en de plicht om aan elke oproep van de autoriteiten gehoor te geven." Nou, dat worden weer leuke fillempies vanuit de disco! Enne... pssst... Koeman!