Elon Musk! Wat een verschrikkelijke man is dat! Allemaal maar dingen doen de hele dag! Met zijn geld! En zijn mening! Bah! Wij zitten nooit op Twitter maar als wij op Twitter zouden zitten dan zouden wij van Twitter afgaan omdat je op Twitter alleen nog maar de tweets van Elon Musk te zien krijgt! Echt waar! Vroeger was Twitter heel erg leuk, toen was namelijk een of andere Saoedische prins grootaandeelhouder van Twitter, maar nu is het stom! En dat komt dus door Elon Musk! Als wij een column in de Volkskrant zouden schrijven zouden wij schrijven over hoe STOM Elon Musk is! Bah! Elon Musk! Gatverdamme!