Damloopje werd gisteren weer tegen het einde afgelast wegens hitte: 24 graden en zon. Dat is een heerlijk temperatuurtje om met je pina colada op de tuinbank te liggen maar wel net effe een paar graden te warm om hard te lopen: de ideale rentemperatuur is circa 5 graden Celcius. Voor toplopers is warmte niet per se een probleem (die gaan gewoon wat langzamer) maar bij zo'n Damloop doen veel ongetrainde dikzakken mee (42 km is veel te ver, 21 ook te ver, 10 km kan iedereen, dus 16 is net een mooie uitdaging). Dan krijg je dus dat ze langs de kant van de weg met een rode kop in de berm kletteren, want oververhitting, lichaamstemperatuur richting de 40 graden, totale ellende. Wie 'm gisteren heeft gelopen heeft ze vast gezien: rood aangelopen lui die langs de kant van de weg door EHBO'ers in koeldekens werden gerold of zelfs de ambulance (50+ ritten) in werden gehesen. In 2014 (20 graden) viel er een dode, in 2016 (21 graden) viel er een dode - en dat waren niet eens ongetrainde of dikke personen.

Nu valt er wel wat aan te merken op de organisatie van de Damloop (ze wisten al dat het warm zou worden, vijf jaar geleden was de situatie hetzelfde, bepaalde waterposten hadden geen water meer, enzovoorts) maar wat nu dan wel extreem gaar is: al die banksupporters die wel even denken te weten dat 24 graden 'extreem lekker weer is' om in hard te lopen en dat ze 'in Spanje ook niet liggen te zeiken', gesteund door Willem Engeloïden die 'weten' dat alleen de 'geprikten' neervielen. Dat JIJ wel lekker in het zonnetje op hobbeltempo kan lopen is dapper en knap (net als 99% van de deelnemers aan de Damloop overigens) maar smalend over 'warmte' Twitteren dat Nederland een 'gesticht' is als omdat een afgelasting plaatsvindt als er voor levens wordt gevochten: dat is vrij sip, triest en dom. Het is inderdaad maar goed dat het wat koeler wordt, want er lijden er in dit land wel een paar aan een zonnesteek.