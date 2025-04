Iedereen maar een beetje lacherig doen over stas defensie Gijs Tuinman en zijn opblaastanks, gisteravond bij Café Kockelmann. Maar die fopdingen zijn dus een stuk goedkoperder alsdan een vliegdekschip vol met F35's. En we krijgen trouwens geen opblaastanks. Maar OpblaasBoxers (deze dus), een pantserwielvoertuig (een pawivotu in soldatentaal). Tuinman wist nog niet hoeveel die dingen exact kosten - "ik geloof een paar duizend euro" - dus maak de Sywert en zijn Hulptroepen in u wakker en koop alvast massaal opblaasmeuk in, er ligt 800 miljard op de plank. AliBaba is uw vriend. Sla uw slag: BESTELLEN HIERO.