Hee gefeliciteerd de Tegel voor het allerslechtste artikel 2025 in de categorie internet gaat naar: RTL Nieuws. Een of andere Duitse jongleur (?) bezocht als jongste persoon OOIT alle landen ter wereld en zoiets gilt natuurlijk om een portretterend interview. Luca is net zo irritant als elke andere hyperactieve vloggende Gen Z'er en houdt ontzettend van reizen (foei!). Dat is: niet per se goed voor het klimaat, maar Luca moet dat natuurlijk helemaal zelf weten, het is gelukkig niet verboden, doe vooral waar je zin in hebt, schitter helder als een diamant. Het zou alleen ontzettend voor je pleiten als je er vervolgens gewoon je bek over houdt en niet doet alsof je eigenlijk de verloren tweelingbroer van Simon van Teutem bent. "Ik ben me zeer bewust van mijn ecologische voetafdruk, ik weet dat het heel slecht is," kakelt Luca. Maar, vervolgt hij: "Oorlogen kosten ook veel CO2. Ik heb Israëlische volgers die mijn video's over Iran kijken, en vice versa. Ik geloof dat ik door het verbinden van mensen een kleine bijdrage lever en daarmee ook de CO2-uitstoot omlaag kan krijgen. Dat hoop ik tenminste." Tuurlijk jongen! Waarom ook niet, hartstikke inspirerend - en ze tekenen het nog zonder weerwoord op ook. Zo lusten wij er: nog wel een paar. Wij willen wereldvrede stichten door iedere dag biefstuk te eten en uit te slapen. Wij willen aan onze relatie werken door met ritmische regelmaat buiten de deur te neuken. Wij willen dat almaar sluimerende maagzuur verhelpen door döner te eten. Wij willen de afwasmachine uitruimen door te doomscrollen op X. Wij willen onze kleuterkids opvoeden door ze de hele meivakantie van die gore Netflix-heroïne voor te schotelen. Wij willen naar de sportschool door thuis te blijven. Wij willen dat er iets aan het migratievraagstuk veranderd door Marjolein Faber minister te maken. Wij willen wereldwijs en geïnformeerd worden door RTL Nieuws te lezen.

Kom nou.