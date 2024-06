Geen enkele grap kan dit leuker maken dan het al is, dus we springen er meteen in.

Move over Ischa Meijer, there's a new sheriff in town. Dank Marlous Flier, voor je prachtige vragen. Dank de Limburger, voor het in dienst nemen van mevr Flier en het ongeredigeerd publiceren van haar kopij. En dank Telegraaf, voor het doorplaatsen, want een abo op de Limburger hebben wij helaas niet.