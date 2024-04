Steeds meer Nederlanders maken serieus werk van vergroenen tuin, kopt de 24-uurs redactie van de NOS vandaag. Dat is mooi, want groen moet je doen. Helaas heeft de beeldredactie van de staatsomroep zitten slapen op dat onchristelijke uur, met deze haastig van ANP geplukte fotoo (lekker makkelijk zoeken op: tuincentrum). Want EENJARIGE PERKPLANTEN VAN HET TUINCENTRUM ZIJN SATAN voor de biodiversiteit in uw tuin. Twee trays tuincentrumviolen staan gelijk aan 1 sproeivliegtuig (Boeing 747-8) met dinoterbtolueenglyfosaat & binnen een jaar is alles in uw "vergroende" tuin kapotdeaud, komt er geen insect meer in een straal van 5 kilometer, en komt uw huis op FundaFun met de hashtag #luchtplaats. Dus mensen. NOS = fakenews, haal uw inheemse plantjes bij een inheemse kweker, want eigen planten eerst. Succes!