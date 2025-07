UITERAARD schrijft De T. een stukkie over hoe geweldig tegeltuinen wel niet zijn. En die lui moeten het ook lekker helemaal zelf weten. Alle vogels flikkeren maar op naar hun eigen land. Afrika ofzo! En die botergeile hortensia groeit ook wel bij de buren. Decoratievlinders van de A-c-tion (€ 1,39) aan de muur. Bij regen schroeven we de wets onder de rollator. Televisie op SBS6 want het Nieuws van de Dag begint zo. Mooie kunststof tuinset van vidaXL onder de reet. En vanavond eten we SLAVINKEN van de slager potverjandrieviervijfzesdubbeltjes. Als we groen in de tuin willen gaan we met de Beyerland Vitesse 430D wel naar de camping in Zuid-Frankrijk ja!