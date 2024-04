Kijk u kunt natuurlijk in het AD lezen hoe u die groene aanslag van de terrastegels haalt. Wat zouden we eigenlijk moeten zonder de journalistieke duizendpoot het AD? Grappig want vorig jaar in 2023 kwam het AD met precies hetzelfde artikel! En in 2022 kwam het AD met precies hetzelfde artikel! En in 2022 kwam er gewoon NOG een artikel! En in 2021 kwam het AD met precies hetzelfde artikel! En in 2020 kwam het AD met precies hetzelfde artikel! Ieder jaar, ieder jaar komt het AD met dezelfde CRACK over hoe je een tuinterras moet schoonboenen. En als u een ander probleem hebt, uw lul stinkt naar reblochon ofzo, dan kunt u mailen met Debby Gerritsen. Die heeft namelijk overal een antwoord op. Het AD, voor al uw antwoorden op prangende vragen. Maar AD, krijgen we die groene aanslag weg met enzymen? "Helaas was het nog te koud om het product te testen."