We moeten even controleren of Amsterdam nog een echte stad is of is verworden tot een daadwerkelijke karikatuur van zichzelf. Een soort GTA aan de Amstel waar satire en realiteit moeilijker en moeilijker uit elkaar te houden zijn. Het wordt extra lastig bij bovenstaande bollen-stoeptegels om rondhangende straatdealers tegen te gaan. Ze zijn geïnstalleerd in de Bethaniënstraat en ze werken als een gek als we de gemeente Amsterdam mogen geloven. De overlastveroorzakende nachtapothekers staan niet langer op de plek van de tegels en daarmee is het doel bereikt, maar helaas is er een heel klein nadeeltje. "Echter beperkt dit effect zich tot het specifieke punt: de straatdealers verplaatsen zich naar een andere plek in de steeg of straat. De mate van overlast door straatdealers is voor buurtbewoners en ondernemers dan ook vrijwel onveranderd." Ze gaan er gewoon naast staan. Wie had dat gedacht? In ieder geval niet de gedragsdeskundigen (lol, red.) van de afdelingen Communicatie en Digitalisering & Innovatie (D&I) van de gemeente Amsterdam die deze onzin verzonnen en de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) die in het 30 (dertig (!)) pagina's tellend onderzoeksrapport niet durft te zeggen dat dit kansloze project grandioos is gefaald. Schokkend veel ambtenaren staken hier dure uurtjes in en blijkbaar kon helemaal niemand van deze wereldvreemde fte's voorspellen dat de dealers gewoon naast de tegels zouden gaan staan. Misschien hadden ze een keer met de lokale buurtbewoners moeten praten, die wel weten wat de dealers echt afschrikt. Zoals het installeren van cameratoezicht waar ze al lange tijd om vragen en dat eindelijk voor volgend jaar op de gemeentelijke agenda is geplaatst. De eigenaar van de naastgelegen smartshop vermoedt zelfs dat het licht van de grote straatlamp al kan helpen om de overlast terug te dringen. Maar ja, die is al lange tijd kapot en de gemeente komt hem niet repareren. Wat een karikatuur van een stad.