Jammer dat dit verhaal niet van de NOS is want dan hadden we lekker kunnen zeiken over belastinggeld, maar het is van RTL en het is prachtig. Want RTL is dan wel een serieuze journalistieke organisatie, maar tussen alle wokey pokey ongein door moeten ze ons natuurlijk nog wel verblijden met heuse ophef. "Het Franse stadje Agde, Europa's grootste paradijs voor swingers - mensen die aan partnerruil doen - gaat gebukt onder een schandaal dat speelt tussen de burgemeester en een waarzegster." Ze hadden ons al bij 'mensen die aan partnerruil doen' maar dat slaat nergens op: die burgemeester en die waarzegster liggen met elkaar in de clinch en dat heeft dus helemaal NIKS met wippie wippie met andere stellen te maken. Maar ja, het klikt wel lekker, en Suske en Wiske kunnen er een mooi boekje van maken. Het verhaal is al een maand of wat oud maar als de BBC het brengt kun je het zo goed overtypen. Dit is die waarzegster trouwens. Bedankt RTL voor alles wat je voor ons doet.