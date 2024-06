Kijk. U kunt misschien denken dat het toeval is dat EenVandaag-icoon Lammert de Bruin uitgebreid in allerlei media (ook van de NPO) reclame mocht maken voor zijn ontdekkingen over de moord op John F. Kennedy. U kunt misschien denken dat in dit blog wordt aangetoond dat het 'document' dat 'bewijst' dat Lee Harvey Oswald in werkelijkheid een CIA-agent was een al jarenlang bekende vervalsing is, en dat de vrouw die een hoofdrol speelt in de podcast ze niet alle 24 in het kratje heeft. U kunt misschien denken dat deze glimmende koppies op blckbx misschien niet het meest kritische publiek zijn voor een verhaal waarin 'turbokanker' een prominente rol speelt. Maar dat is precies wat ze willen dat u denkt. En er zijn wel gekkere dingen gebeurd! Dus doe gewoon zelf onderzoek! Het liefst met ons belastinggeld om lekker valse concurrentie met commerciële true crime podcasts aan te gaan! Dat is JUIST waarom de NPO de publieke omroep van ons allemaal is!