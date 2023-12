We zitten deze dagen weer allemaal in de auto op weg naar familie, of we proberen met oortjes op de familie te ontwijken, of we zijn juist eenzaam, zonder familie en op zoek naar iets om het onverbiddelijke voortschrijden van de tijd draaglijk te maken. Hoe dan ook, een ideaal moment om eens even lekker te gaan zitten voor deze zeven podcasts van The Rest Is History over JFK. Vroeger luisterden wij altijd naar The Rest Is History als een soort methadonesk alternatief voor de heroïne van Dan 'Hardcore History' Carlin, maar inmiddels zijn we verslaafder aan Tom & Dom dan aan de echte shit. Aflevering 4 is de beste maar u weet hoe dat met complotten gaat: je kunt er pas over oordelen als je de complete 298 pagina's/veertien uur YouTube/7 podcasts geluisterd hebt.

FUN FACT: Een op rechtspraak.nl gepubliceerde (even naar beneden scrollen) bewerking van een foto van de moord op Kennedy is gemaakt door GeenStijl. TOEVAL!?