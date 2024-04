Schokkende resultaten in een CBS-onderzoekje naar nepnieuws, dat helemaal niets zegt over nepnieuws, maar juist heel veel zegt over de mensen die zich op ons wereldwijde web begeven. "In 2023 gaf 67 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder aan op internet informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan." Dat betekent dat 33 procent van de bevolking het internet op ging en blijkbaar dacht dat het allemaal wel klopte. Die dachten dat die soppende batsvideo van Sharon Dijksma echt was, dat Wilders deze video daadwerkelijk inzong, dat boa's enkel tulbanden en keppeltjes willen dragen, dat Famke Louise echt wil weten of u voetbal heeft gekeken, dat die Nigeriaanse prins daadwerkelijk een erfenis voor u achterliet, dat politici werkelijk het beste met ze voor hebben, dat de maanlandingen nep zijn omdat Baudet het zegt en dat de hete singles in hun buurt naar ze op zoek zijn. Echt, wie zijn die AD-lezers die Dick Berlijn op zijn woord geloven? Geen wonder dat online oplichters gouden tijden beleven: een derde van de Nederlanders kunt u werkelijk alles wijsmaken. Echt niet te geloven zo goedgelovig.