i think 100 niggas could beat 1 gorilla everybody just gotta be dedicated to the shit😂😂

Schakelen we nu over naar het internet, waar alles vloeibaar wordt, het fundamentele futiel, en het futiele uiteindelijk fundamenteel. Dit met bijna 200 miljoen views inmiddels levensbelangrijke dilemma hadden wij van het weekend weekend even gemist omdat we zo nodig onironisch op het oeuvre van Snollebollekes dansen moesten, maar is hard op weg om een evergreen te worden (reactieparels na de breek). Zonder al te diep in de semantiek te duiken: het hier gebruikte woord is van origine een scheldwoord voor zwarte mensen, dat vervolgens onder zwarte mensen uitgroeide tot geuzennaam, en inmiddels ook wordt gebruikt om te verwijzen naar mannen in het algemeen, zoals hier het geval lijkt. Roelof, Pjotr en Barend mogen dus gewoon meevechten, en van Wei, Hao en Lei verwachten we ook dat ze de handjes uit de mouwen steken. Dus, belangrijke vraag. Kunnen we met 100 bonkige kerels 1 King Kong-achtige verschijning verslaan, en zo ja, hoe?