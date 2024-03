Ga weg! Lees dit bericht niet! Wij willen mensen niet op het spoor brengen van deze video's op platform S*, dat helemaal geen platform S* heet! Het doel van dit topic is bewustwording! Dat is júíst journalistiek verantwoord! Klik dus vooral niet hier! Het is ook helemaal niet al lang bekend dat je met AI hoofden van mensen op andere mensen kunt plakken! (Nou ja, behalve bij het AD misschien, red.) Het is ook helemaal niet al lang bekend dat dat ook met allerlei bekende mensen gebeurt! Taylor Swift! Nooit van gehoord! Het AD heeft echt iets nieuws ontdekt! Die krant van surfend Nederland heeft heus niet een beetje lopen knippen en plakken met informatie van de BBC en vervolgens op 'Sharon Dijksma' en 'Ellie Lust' en nog een paar bekende Nederlanders en/of prinsessen gegoogeld! En uitgevonden dat er "filmpjes van bekende Nederlanders, variërend van artiesten, presentatrices van NOS, SBS6 en ESPN, olympisch sporters tot (oud-)ministers, burgemeesters en leden van het Koninklijk Huis" op het internet staan! Die dus niet van die BN'ers zijn! Want het is AI! En haast niet van echt te onderscheiden! Hoewel vaak ook best wel eenvoudig van echt te onderscheiden! Maar goed! Dit is belangrijke journalistiek! Er komt een debat! Met geschokte politici! Maar verder geen aandacht graag! Dan wordt het juist erger! Dus stop nu met lezen! Leg die telefoon weg! WEGLEGGEN ZEIDEN WE TOCH! Ga even koud douchen ofzo! Viespeuk!