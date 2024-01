Voor de gein maar weer eens de gezaghebbende edoch omstreden website Kijkonderzoek.nl aangeklikt. De website die onderzoekt wie er naar de televee kijkt en waar naar, maar dan een week later. Want transparantie is mooi, maar niet voor de Gewone Nederlander. En wat opvalt is dat het vlaggenschip der NPO hard op weg is naar de ondergang en ergens op de zeebodem naast een VOC-schip aan het geraken is. Wat nog meer opvalt is dat De NL Kijkert massaal is geswitched van ZIE. VRAAG. WEET. (in casu: ordinair nepnieuws) naar een hele leuke mevrouw op SBS6, die gewoon normaal doet en blokjes kaas op tafel heeft. Dat er houtblokken naast een nepgashaard liggen vergeven we Hélène maar. Heel benieuwd hoeveel Publieke Omroep-netten er deze week sneuvelen op de Zwaluwenberg. Hup Pieter! Hup Geert!