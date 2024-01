"Dit is een replica van het schip dat vroeger in de 17de 18de eeuw de slaven verplaatste van het ene continent naar de ander. Als je dan weet hoeveel mensen men vervoerde, betekent ook dat je je afvraagt hoe hebben ze dat in godsnaam kunnen doen?"

Dixit John Leerdam, de morbide obese "kwartiermaker" van het nieuw op te richten Slavernijmuseum Nederland in een repo van Nieuwsuur. Maar het is allemaal gelul van een dronken aardbei.

VOC-replica alsook origineel heeft nooit niet ook maar 1 negerslaaf verplaatst. Is nooit in De Oost geweest, en ook niet in De West. Want verging al op Eerste Reis.

Is er nou verdoemme helemaal niemand bij Nieuwsuur die HO roept?

Is er nou verdoemme helemaal niemand bij Nieuwsuur die even FACT CHECKT?

Is er nou potjandorie helemaal niemand bij de door ons betaalde NPO die zegt: "Uh... die John Leerdam is knettergek & zo onbetrouwbaar als een wolf op een moeflonboerderij."?

Is er nou helemaal niemand op dat Mediapark die even dat VOC-schip koekelt?

Antwoord: NEE