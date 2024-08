We mogen van RTL, Talpa en de NPO geen Kijkcijfers meer weten, omdat volgens die partijen mensen te dom en achterlijk zijn om conclusies te kunnen verbinden aan Kijkcijfers. Dat mogen zij alleen zelf en dit krankzinnige gekronkel moeten we nog altijd maar gewoon pikken met z'n allen: dus nu horen we eerst bij Tina Nijkamp en een week later 'officieel' dat de Kijkcijfers van Zomergasten nog steeds / alweer / zoals gewoonlijk drie keer kudt met peren zijn. Gelukkig gaat het in alle DPG-media en bij al die andere Belgenkartels alweer de hele dag over Zomergasten, goh wat was het weer een reuzeinteressant gesprek met Dinges Dinges die allemaal interessante dingen te vertellen had. Er keek helemaal niemand maar, maar wat heeft Zomergasten toch boeiende figuren aan tafel en wat moet iedereen er maar naar kijken, alleen heeft het bijna evenveel Kijkcijfers heeft als VTWONEN, Code van Coppens, Wie van de Drie, Pawn Stars (H), Lachen om Home Video's en iets lulligs met Cumberto Tan. Gelukkig ja, gelukkig heeft Zomergasten dit jaar heel veel interessante, boeiende en beroemde gasten die het enorm de moeite waard maken, oh nee ook niet.