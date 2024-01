Óf bij de NPO en RTL zijn ze helemaal gek, óf bij de NPO en RTL denken ze dat wij, het publiek allemaal gek zijn. Anders kunnen wij het niet verklaren dat deze mediaclubs (verantwoordelijk voor 99% van de journalistieke content op de Nederlandse tv) openlijk de censuurmaatregelen van de de Stichting Kijkonderzoek, die geen Stichting Kijkonderzoek meer heet, steunen. Zoals u wellicht weet publiceert de Stichting Kijkonderzoek al een aantal maanden niet meer de kijkcijfers van de dag ervoor op tv.

Dat is zogenaamd omdat er ook heel veel mensen uitgesteld tv kijken, maar dat is natuurlijk onzin. Je kunt uitgestelde kijkcijfers namelijk gewoon uitgesteld melden, en dan de lineaire tv-cijfers de dag erna publiceren. De programma's worden immers ook nog steeds lineair uitgezonden. Sterker nog, deze cijfers worden nog steeds gemeten en verspreid onder '500 professionals in de media', ze worden alleen niet meer online gezet.

Dat geheim houden werkt ondertussen voor geen meter, want ze worden iedere dag gewoon naar Tina Nijkamp gelekt en die zet dat dan weer op Instagram en Mediacourant tikt dat dan weer over, dus weet iedereen alsnog alle kijkcijfers. Sterker nog: als programma's van NPO en RTL goede kijkcijfers scoren, dan schreeuwen ze dat zelf alsnog van de daken. En als een programma slecht scoort dan verdwijnen de kijkcijfers gewoon in de kluis van Peter R. de Vries. Een idiote poppenkast waar de NPO en RTL zich de ogen voor uit de kop zouden moeten schamen, zeker omdat werknemers van de NPO en RTL week in week uit in allerlei rechtbanken voor openbaarheid van bestuur pleiten.

En wat zegt RTL? "Maar het geeft geen betrouwbaar beeld van de échte kijkcijfers. En wij zijn er ook geen voorstander van." Dat is dus: gelul. Het geeft een betrouwbaar beeld van de échte kijkcijfers naar lineaire tv. En de uitgestelde kijkcijfers komen dan later, het woord zegt het al hè: UITGESTELD. En wat zegt de NPO? "De NPO benadrukt dat kijkcijfers die een dag na de uitzending worden gepubliceerd een "onvolledig beeld van kijken naar content" geven." Weet je wat pas een onvolledig beeld geeft, NPO? Dat de cijfers die wel worden gemeten nu niet meer publiek beschikbaar zijn. Doe daar eens wat gaan en steek dit slappe gelul ergens waar de afstandbediening van Angela de Jong niet schijnt.