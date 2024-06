Een klein probleempje: voor die achteraf-controle moest de CTIVD 10 extra mensen in dienst nemen. Dat is niet gelukt. Vriend van de show Bert Hubert , een man van principes, luidt daarom weer eens de noodklok . In zijn woorden: IEDEREEN MOET ZICH KAPOT SCHAMEN.

Het zijn dreigende tijden, horen we al een hele poos. Naast een forse uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten ging daarom ook de manier waarop de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar taken uit mocht voeren op de schop. Volgens een wet die op 12 maart definitief werd aangenomen zal toezicht en controle van de AIVD en MIVD niet langer VOORAF maar ACHTERAF plaatsvinden. Zo kunnen de geheime diensten sneller en dus 'effectiever' te werk gaan.

Dus de geheime diensten, die u al jaren gaslight tot het verder en verder opgeven van uw privacy, kunnen u binnenkort helemaal de moeder bespioneren terwijl ze gecontroleerd worden door HELEMAAL NIEMAND. Daar gaan de AIVD en MIVD vast geen misbruik van maken. (sowieso wel, red.) Met het aantreden van voormalig geheime dienst-baas Dickie Schoof als premier is dadelijk de verbananisering van Nederland compleet. Wij vragen bij dezen aan de websitemakers van de AIVD of deze pagina die zegt dat er heus wel controle op de inlichtingendiensten plaatsvindt voorlopig de prullenmand in kan.

Volgens de CTIVD is het ontbreken van de 10 controleurs een "belangrijk zorgpunt dat ook in 2024 weer volop aandacht van ons vraagt". Wij gaan graag nog een stapje verder: het is een aanval op de mensenrechten en het failliet van de Nederlandse rechtsstaat.