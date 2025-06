Omdat onderscheid maken tussen fictie en non-fictie toch niet heel diep in de Nederlandse volksaard ligt, laten wij dat onderscheid hier ten behoeve van dit topic ook maar even voor wat het is. De buitenlandse inlichtingendienst van Groot-Brittannië MI6 krijgt namelijk voor het eerst een vrouw aan het hoofd: Blaise Metreweli. En dan weet je: dat wordt lachen dan verschijnen er subiet artikelen met woorden als 'historisch' vanwege de keiharde emancipatiesteen die daarmee door het glazen plafond gesmeten zou zijn. Maar de emancipatiestrijd van vrouwen schiet daar werkelijk geen ene steen mee op, want de hele wereld en z'n laffe feministenmoeder heeft in de afgelopen dertig jaar Bondfilms gekeken. En wie stond er dertig jaar geleden, in 1995, aan het hoofd van MI6 en was de eindbaas van 'de goede kant'? Juist: M! Dat was dus een vrouw, gespeeld door de levende legende Dame Judi Dench.

Een bekend feit uit ruim dertig jaar popcultuur. We weten ook dat popcultuur ons denken, doen en laten voor een groot deel beïnvloedt, kijk maar naar 'interpretaties' van series als The Handmaid's Tale en hoe belangrijk het door debielfiguren als NOS-verslaggever Fleur Launspach wordt gemaakt dat James Bond mogelijk wordt gespeeld door een vrouwelijke actrice. Maar deze non-fictie-benoeming dan 'historisch' noemen; hebben ze dan totaal niet opgelet? Erkennen en waarderen ze al het harde werk, alle ellende die Dame Judi Dench met Bond heeft moeten doorstaan dan gewoon niet? Deze benoeming en de daaruit voortvloeiende jubelstukken zijn eerder een keiharde klap voor de emancipatiestrijd van de vrouw. Wij geven Blaise Metreweli wél een eerlijke kans en zullen haar beoordelen op haar daden in deze spannende tijden voor de inlichtingendienst. Hopelijk blijft Metreweli het lot van haar illustere vrouwelijke voorganger bespaard, die werd immers - spoiler alert - omgelegd door Javier Bardem. Daarnaast is het van groot veiligheidsbelang dat Metreweli een goede band opbouwt met haar ultieme topagent 007. Wat dat betreft kan ze dan weer wel een voorbeeld nemen aan Dame Judi Dench.