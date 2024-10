James Bond was al dood, maar z'n lijk is opgegraven, ballen eraf gesneden, zwart geverfd, in een Guardian gerold en teruggesmeten in het massamoraalgraf van de publieke omroep. Door Fleur 'Shoreditch' Launspach van de NOS, bekend van de take 'Charles blijft natuurlijk een witte man van 74, die deze positie heeft geërfd, en dat is niet heel progressief te noemen'. Francisco van Jole, poortwachter van goede Hilversumse zeden, schept nog een onderbroekje zand op de kist. "Moet het niet eens heel anders met 007", begint het Achtuurjournaal Hoorcollege Culturele Antropologie, en dan weet u al wat de richting wordt. James Bond is een lul. 'Een witte, seksistische, Martini drinkende man die in de jaren 60 is blijven steken'. Toevallig, want het ís ook een wit, seksistisch en Martini drinkend figuur uit de jaren 60. Het schijnt zélfs dat James Bond in die boeken van Ian Fleming een heuse blanke Engelsman was!

Allemaal tijdsgeest. Dat hij/zij/x nu best een keer een zwarte man, slimme vrouw of biseksuele gehandicapte zwarte transgenderprins uit Djibouti zou moeten zijn - ook prima, lekker doen. Maar nu rijst ook de vraag: OF OUDERE BOND-FILMS NOG WEL VERTOOND MOETEN WORDEN ZONDER EXPLICIETE WAARSCHUWINGEN. Waarschuwingen tegen vrouwenhaat, waarschuwingen tegen geweld tegen vrouwen, waarschuwingen tegen vrouwen die gewurgd worden met een bikini. En natuurlijk: "Beelden die een koloniale kijk en een raciale superioriteit laten zien." Djieeeeeeeezus KRAIST fucking NOS, dit is wel écht een gevalletje stukje uit de Guardian spellen en dat als opgewarmd magnetronprakje aan het Hollandse televeevolk voeren. Films uit de jaren 60 en 70, gebaseerd op nog oudere boeken, met een waarschuwing dat de mores (pun) toen anders was. What's next, een waarschuwing bij de serie Rome dat homoseksualiteit in het oude Rome weliswaar vrij normaal was, maar dat je daar tegenwoordig in Amsterdam-Oost niet meer mee wegkomt?

Bij de NOS, NOS Sport en NOS Nieuws zitten ze om de haverklap aan elkaar, moeten medewerkers zwijgcontracten tekenen, scheppen de commentatoren op over wie ze allemaal hebben geneukt en rotten er complete redacties op wegens 'tientallen meldingen' van seksuele intimidatie. En op dat morele kompas krijgen we een preek (het is niet eens nieuws) van Fleur Clownslach (UvA) over James Bond, een fictief machofiguur die de tand des tijds niet kan/zal/mag doorstaan. In godsnaam, maak Abu Bakr al-Baghdadi de nieuwe Bond en geef 'm meteen een Libresse, want hij is zwaar ongesteld.