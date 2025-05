Kijk het kan wel wezen dat de internationale economie helemaal naar zijn grootje gaat vanwege de dreiging met lukrake handelstarieven, daadwerkelijke lukrake handelstarieven alsook ander handelsbelemmerend onvermogen, maar als Donald Trump zegt dat de Amerikaanse cinema al jaren pet is, dan heeft hij natuurlijk een punt. We zitten verdomme al jaren in de bioscoop naar ingewikkeld kijkende Koreanen te loeren in plaats van naar Top Gun, het vervolg op Top Gun, de prequel van Top Gun, diverse spinoffs van Top Gun, films die niet per se Top Gun zijn maar wel op Top Gun lijken, op Top Gun geïnspireerde films, herhalingen van Top Gun, Top Gun alternatieve edits en documentaires over de totstandkoming van Top Gun. Hoe dan ook, binnenkort, of niet, als de Nigeriaanse cinema (bestaat echt, heel slecht) een interessant tegenbod doet, dus 100% (klinkt als: veel) extra dokken voor het kijken van moeluuk verstaanbare fillums.