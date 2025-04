Hartstikke leuk, die importheffingen van Trump, ze zijn het einde van de wereldeconomie of juist een uitstekend idee, of het einde van de wereldeconomie en een uitstekend idee, of het einde van zowel de uitstekende ideeën als de wereldeconomie, zeker weten doen wij het eerlijk gezegd ook niet, en dus schuift vandaag Joost van Kuppeveld aan, want die schrijft over financiële markten voor het Financieele Dagblad, weet van de hoed en de rand, en is thans vriend van de show. Ha, en nu hij er toch is wil hij ook nog wel wat kwijt over Trump, D66, Rutger Bregman en GeenStijl.