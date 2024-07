De NOS, dat is een omroep op tv. Een omroep is een groep die dingen op televisie mag laten zien en daarvoor centjes van ons allemaal mag gebruiken. Televisie is een apparaat waarmee mensen thuis videobeelden kunnen zien op verschillende kanalen. Mensen met een televisie kunnen op een knopje kunnen drukken om het apparaat aan te zetten en kunnen daarna door op een ander knopje te drukken wisselen tussen de kanalen. Omroepen zenden alleen uit op de eerste drie kanalen, want die zijn speciaal voor groepen die met centjes van ons allemaal betaald worden. De NOS komt met een nieuw journaal, dat is een verzameling beelden uit het belangrijkste nieuws van de dag. Het nieuwe journaal zal worden gemaakt in makkelijk te begrijpen taal .

In een persbericht, dat is een stukje met woorden en zinnen waarin iets nieuws wordt verteld voor mensen die bijvoorbeeld schrijven voor kranten of websites, zegt de NOS dat het nieuwe journaal minder onderwerpen zal bevatten. Dat wil zeggen dat het over minder dingen uit het nieuws zal gaan dan andere journaals. Ook worden die dingen langer uitgelegd, zodat ook heel erg domme mensen over het nieuws te weten komen, op een rustig tempo en zonder drukke beelden. Tempo betekent hoe snel iets gaat. Rustig betekent niet snel. Snel is het tegenovergestelde van langzaam en betekent dan weer onrustig. Dat is het dus niet.

Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is vanaf 2 september elke werkdag te zien. September is een maand in het jaar. Een jaar bestaat uit 12 maanden, waarvan september de negende is. 9 zit tussen 8 en 10 in. Een dag in het jaar noemen we een datum, en welke datum het is kun je zien op een kalender. Als je geen kalender hebt kun je aan je begeleider vragen welke datum het is. Die kan dan ook vertellen hoeveel nachtjes het nog slapen is tot 2 september. 7 dagen achter elkaar noemen we een week. Van de week zijn vaak de eerste 5 dagen een werkdag. Dat betekent dat op die dagen de meeste mensen moeten werken. Iedere werkdag vanaf 2 september kun je dus kijken naar het NOS Journaal in Makkelijke Taal.

Volgt u het nog?