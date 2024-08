Hele normale vraag van de hele normale sportredactie van de NOS aan beachvolleyballer Steven van de Velde, die is veroordeeld omdat hij als 19-jarige seks had met een meisje van 12. Want het was inderdaad schrijnend om te zien dat Pieter van den Hoogenband niet met een groot 'Seks Hebben Met Een Meisje Van Twaalf Is Oké'-spandoek door Parijs liep. Ook had Dick Schoof de Nederlandse beachvolleyballers best wel even op de schouders kunnen nemen toen ze kansloos werden uitgeschakeld in de achtste finales. De situatie van iemand die is veroordeeld voor een zedenmisdrijf (en die korter hoefde te zitten omdat hij werd uitgeleverd aan Nederland) is echt bijna precies hetzelfde als die van een bokser die is opgegroeid als vrouw aan wie opeens vragen werden gesteld over haar geslacht. Heel raar dat die sportbonden daar dan op een andere manier mee omgaan. Echt een enorm contrast. Ideetje voor de sportredactie van de NOS: een keer journalisten aannemen in plaats van half analfabete fanboys met een gedragsprobleem, dan voorkom je dit soort blunders.