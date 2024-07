Jarenlang geilden de mannetjes van Studio Sport op de broekjes van de vrouwtjes en een deel van die vrouwtjes liep doodsbang over de redactievloer in de angst weer in de hoek gedreven te worden door zo'n bronstige stier. En nu zijn ze dus bezig met een 'cultuuromslag' zodat de focus weer kan op de achterlijke interviews van Joep 'ik' Schreuder i.p.v. op wie vanavond met wie in bad mag liggen. Hoeder van goede zeden en brenger van cultuuromslag: 'glamorama' Gert-Jaap Hoekman, die bij nu.nl een beetje mocht controleren of er wel genoeg op command-c en command-v werd geramd en nu de instigator is van de praatgroepjesgeneratie van NOS Studio Porno. Moesten we vorige maand al om gniffelen, moeten we nu nog steeds om gniffelen, want het is echt een grote mediationsessie. Een ayahuascaritueel met natuurlijke hallucinatie. Kringgesprekken met de juf, 'samenspellen van karakters', om de moraal van die goede oude sportjournalistiek - met een kaartje 'pers' in je pet jagen op primeurs - weer terug te brengen op de vloer.

Voorbeeld: "'In dit geval waren het groepjes collega’s van verschillende redacties aan een tafeltje. Aan de hand van een kaartspel gingen die met elkaar in gesprek. Op zo’n kaartje stond een casus, bijvoorbeeld: 'Twee collega’s schreeuwen naar elkaar op de redactie. Moet dat kunnen?'" En dan vraagt die knakker van het AD ook nog: "Was er veel discussie over de toelaatbaarheid van zo’n schreeuwpartij?" En dit is de crux, de polderoplossing: "Dan ben ik liever niet de beste, maar de fijnste sportredactie van Nederland." Kennelijk kunnen we (= ze) geen voorwaarden creëren om én topprestaties te leveren én gewoon een beetje normaal te doen tegen elkaar, waardoor er 800 kringgesprekken per jaar nodig zijn, en als die leutersessies niet werken of niet afdoende zijn 'nou ja dan maar geen kwaliteit'. Idee: we geven GJ Hoekman & Studio Sport HEEL VEEL GRATIS GELD ERBIJ. Kijken of het werkt!