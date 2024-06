Zo, die heeft zich het Hilversumse snel eigen gemaakt. Voorvechter van achterklap Gert-Jaap Hoekman is nu 11 maanden hoofdredacteur van NOS Sport (waar het een teringzooi is) en heeft die periode aangegrepen om weinig tot niets te doen. In Trouw vertelt hij over zijn aanpak:

"We werken aan een cultuurcode die voor iedereen geldt. En we stellen ons de vraag: wat verwachten wij nou eigenlijk van leiders? Zijn dat de beste journalisten, of juist niet? We gaan chefs toetsen op onze visie op leidinggeven. Een visie die nog in ontwikkeling is. We kijken of iemand leidinggevende competenties heeft. En als ze die competenties niet hebben, kijken we of ze die kunnen ontwikkelen. Dat soort gesprekken gaan we dit jaar voeren. Dat is spannend voor leidinggevenden, want het maakt ze ook heel kwetsbaar. Daarnaast gaan we leidinggevenden beter begeleiden, iets waar in het verleden onvoldoende aandacht voor geweest."

Enfin, hij is dus van alles van plan, dit jaar, kwestie van tijd. Achter de schermen heeft Hoekman ondertussen hard gewerkt aan zijn eigen leiderschapsstijl, die hij typeert als 'glunderend toekijken'.

"Een paar weken geleden hadden we een presentatie over wat we gaan doen op de Spelen. Daar nam ook iemand van Teletekst het woord en vertelde over hun plannen, net als iemand van de redactie social media. Er ontstond een discussie over welke sporten we wel en niet uitzenden. Ik zat achterin de zaal en ik keek glunderend toe. Dit is hoe ik leiding wil geven. Ik wil dat ons werk wordt gevoeld als iets van ons allemaal en niet als iets van een klein clubje mensen.”

Belangrijk onderdeel van glunderend toekijken: taken uitbesteden.

"We zijn begonnen met sessies waarin we elkaar beter leren begrijpen. ‘Sport in gesprek’ noemen we die sessies. We hebben nu een groep die nadenkt over hoe we van onze redactieruimte een betere plek kunnen maken. En er is een groep die onderzoekt hoe we elkaar beter feedback kunnen geven. Zo bouwen we met elkaar aan een nieuwe organisatie en ontstaat een gedeelde visie.”