Iedere redactie waar figuren als Arno Vermeulen en Joep Schreuder als volwassenen worden behandeld is een toxische plek waar geen normaal mens zou willen werken, en de redactie van NOS Sport helemaal. Vorig jaar werd Gert-Jaap Hoekman, een soort hervormde dominee die op NU.nl brave preekjes tussen de roddel en achterklap schreef, aangesteld om orde op zaken te stellen. Na 11 maanden concludeerden wij al dat Gert-Jaap Hoekman er niks van bakte en dat is Gert-Jaap Hoekman met ons eens. En aangezien de NOS weet dat je een goede kabinetscrisis (klik hierrr voor updates) nooit moet verspillen komt dat nieuws nu naar buiten. "Gert-Jaap Hoekman stopt na ruim een jaar als hoofdredacteur van NOS Sport. Hij zegt zich te gaan richten op dingen waar hij opnieuw zijn "energie en creativiteit" in kwijt kan."