Tja. Het leven van een bipolaire KKK-nazi-rapper gaat niet over rozen. We weten niet precies bij welke krankzinnige move het was, maar de maat was zelfs voor Kanye's liefje Bianca Sensori VOL. Dat blijkt uit een gelekte nieuwe track van Kanye's album in wording (dat waarschijnlijk nooit op de officiële kanalen zal verschijnen want ja openlijk nazisme én gedoe rond de rechten van enkele samples). De teksten op de track liegen er niet om: "Bianca I just want you to come back, come back to me, I don't know what I did to make you mad". De ellenlange publieke meltdown van deze man wordt zo pijnlijker en pijnlijker. Toch zullen we Sensori's kortstondige periode in de spotlights niet snel vergeten. Zo was er die keer dat ze hem oraal bevredigde in een gondel in Venetië. Of die keer dat ze halfnaakt verscheen op de Milan Fashion Week. En natuurlijk toen ze ongeveer naakt op de rode loper van de Grammy's stond. Wat kunnen we zeggen, een vrouw met klasse. Laten we hopen dat het allemaal vrijwillig was. Ye, sterkte jongen. Bianca, gefeliciteerd & bel ons.