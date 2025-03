Kijk aan, wat verfrissend, Kanye West heeft iemand bereid gevonden hem te interviewen. Niemand minder dan Akademiks, een meneer die veel livestreamt en dan over rapliedjes praat (en zo nu en dan wat gore dingen tegen een 15-jarige puber roept). Belangrijk, omdat iedereen zich natuurlijk afvraagt wat voor grote gedachten er schuilgaan achter dat geflirt met swastika's, 's mans huis-tuin-en-keuken antisemitisme en die merkwaardige tirades over de kinderen van Jay-Z en Beyonce ("Wait has anyone ever seen Jay-Z and Beyonce’s younger kids they're retarded. No like literally and this is why artificial insemination is such a blessing having retarded children is a choice"). West is naast rapper ook altijd erg bezig met mode. Aan het begin van het interview draagt hij dan ook een t-shirt van Sean John (het kledingmerk van P. Diddy) en een ketting van Adolf Hitler. Daarna kleedt hij zich om en keert terug in een zwarte kkk-outfit en vertelt onder andere dat hij wilde dat zijn kinderen nooit geboren waren. Nou super hè! (hele "gesprek" na de breek)