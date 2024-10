Kijk wij hebben Ali B. en Marco Borsato en die zijn ook niet per se de lekkerste leverworstjes op de plank, maar wat P. Diddy alias Diddy alias Daddy alias Puff Daddy die eigenlijk Sean John Combs heet allemaal heeft uitgevreten. Meneer is een ongekend smeerbeertje over wie steeds meer details naar buiten treden: er worden 120 (!) rechtszaken tegen hem aangespannen, door 60 vrouwen én 60 mannen, van wie er 25 minderjarig waren ten tijde van het misbruik. Het misbruik vond plaats van 1991 tot nu en dan scoor je dus uit-ste-kend op de Schaal van D66. Sean Diddy Daddy Dudley Puffy ontkent de aantijgingen en spreekt van een 'mediacircus'. Nou, een wijs man leerde ons ooit: als iets een keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een 120ste geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit: verdacht. Goenavund.