Oké, de vrouw die Jay-Z en P. Diddy ervan beschuldigt haar in 2000, toen ze 13 was, verkracht te hebben bij een after na de MTV Awards, heeft haar eerste interview gegeven, zij het anoniem. Aan haar verhaal blijken een aantal dingen niet te kloppen - wat natuurlijk niet zegt dat andere dingen niet kunnen kloppen, maar haar geloofwaardigheid niet ten goede komt. Zo zei ze dat bij het feestje waar ze verkracht werd onder andere gitarist Benji Madden aanwezig was, alleen was die op dat moment helemaal niet in New York. Ook duiken er foto's op van Jay-z en P. Diddy die op andere feestjes zijn op deze avond. Dat zegt natuurlijk niet dat ze niet ook nog op hetzelfde feestje zijn geweest, maar goed. Ook zegt ze dat ze gevlucht is en bij een tankstation haar vader heeft gebeld, die de toenmalige brugklasser vervolgens in het holst van de nacht is komen ophalen. Probleem: haar vader kan zich hier niets van herinneren. "I feel like i would remember that and i don't... I have a lot going on but i mean, that's something that would definitely stick in my mind."

Reactie Jay-Z: